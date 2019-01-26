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Adalet Bakanlığı Binlerce Personel Alacak! CTE İnfaz Koruma Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çoğunluğu CTE personeli olacak binlerce kamu personeli personeli alınacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamalarda 2019 yılında 7 binden fazla personel alımı yapacağız. Bunun büyük çoğunluğu Yeni açılan cezaevlerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda CTE personeli olacak açıklamalarında bulunmuştu. Peki CTE Personeli başvuru şartları nedir?

Adalet Bakanlığı Binlerce Personel Alacak! CTE İnfaz Koruma Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çoğunluğu CTE personeli olacak binlerce kamu personeli personeli alınacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamalarda 2019 yılında 7 binden fazla personel alımı yapacağız. Bunun büyük çoğunluğu Yeni açılan cezaevlerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda CTE personeli olacak açıklamalarında bulunmuştu. Peki CTE Personeli başvuru şartları nedir?

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:13
Adalet Bakanlığı Binlerce Personel Alacak! CTE İnfaz Koruma Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çoğunluğu CTE personeli olacak binlerce kamu personeli personeli alınacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamalarda 2019 yılında 7 binden fazla personel alımı yapacağız. Bunun büyük çoğunluğu Yeni açılan cezaevlerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda CTE personeli olacak açıklamalarında bulunmuştu. Peki CTE Personeli başvuru şartları nedir?

CTE İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

 Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

18 yaşını doldurmuş olmak;  

30 yaşını bitirmemiş olmak 

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

CTE İnfaz Koruma memuru için ne zaman ilana çıkılacağı ile ilgili net bir tarih yok ancak Adalet Bakanlığı tarafından her an ilan yayımlanabilir. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak ilanlardan ve personel alımlarından haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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adalet bakanlığı binlerce personel alacak cte infaz koruma başvuru şartları
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Mine 7 saat önce

35 yaş şartı kalksın diyoruz daha düşürüyorlar şimdi De 30 pess

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Sıla 7 saat önce

Kpss şartını neden 65 yapmıyorlar haksızlık bu ben 68 aldım müracat edemicem....

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Misafir Avatar
Kaya 1 saat önce @Sıla

Senin 68 almana göre sistem değişecek zaten ne kadar güzel adalet anlayışınız var.

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Mülakat Mağduru 7 saat önce

Başvurunun bir diğer şartı dayısının arkası sağlam olması lazım. Üst düzey torpilli olmalı yoksa diğer şartlar gereksiz...

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k 6 saat önce

Yav yeter artik yediniz bitirdiniz kendinizi 70 de 70 diye diye biz bıktık o 70 i gormekten siz bıkmadıniz yavvv

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Vatandaş 4 saat önce

Katip mübaşir 35 iken ikm neden 30 hepsi aynı yapılsın.Ikm yaşında da ESNEME istiyoruz

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cte 6 saat önce

Kpss puani dusurulmeli.60 veya daha aşagi olmali

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Kpss mağduru 6 saat önce

Bu adaletsizliğe son vermek için ya yaş sınırını kaldırın ya da 35 yaşın üstü bütün kamu personelini emekliye ayırın hakkımızı helal etmiyoruz ahirette imanınizdan davacıyiz.

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Mehmet 6 saat önce

82 puan mübaşir gelir mü

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