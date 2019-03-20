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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı Yayınlandı!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu çeşitli kadrolar için memur alımı yapacağını Devlet Personel Başkalığı aracılığıyla duyurdu. Ayrıntılar Haberimizde…

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı Yayınlandı!

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu çeşitli kadrolar için memur alımı yapacağını Devlet Personel Başkalığı aracılığıyla duyurdu. Ayrıntılar Haberimizde…

20 Mart 2019 Çarşamba 11:50
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı Yayınlandı!

Başvuru yapacak adaylar için duyurulan ilk kriter Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak. Bu kriteri sağlayan adaylar aşağıda yer alan diğer adımları  mutlaka gözden geçirmeli.

İlanda lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği kadrolar aşağıdaki şekilde sınıflanıyor:

  • 7 adet Makine Mühendisi,
  • 2 adetKimya Mühendisi,
  • 13 adet Diğer Teknik Hizmet Personeli,
  • 7 adet Hizmetli,
  • 3 adet Şoför,
  • 9 adet Biyolog,
  • 8 adet Laborant,
  • 4 adet Hemşire,
  • 18 adet Sağlık Teknikeri.

PEKİ DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KPSS’den 70 puan barajını geçmiş olmanın yanı sıra;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu adaylar başvuru yapabilir.),
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.

Bu şartları sağlayan adayların atama işlemlerinden önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından geçmeler halinde atama işlemleri tamamlanacak.

NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPABİLİRİM? SON GÜN NE ZAMAN?

Başvurularınızı Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesi olan www.atk.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Başvurunuzu yaparkenvesikalık fotoğrafınız, KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bu nedenle adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini bilgisayarlarında hazır bulundurmaları önemli. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak veriliyor. Başvurularınızı 5 Nisan 2019’a kadar yapmayı unutmayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:18
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adalet bakanlığı adli tıp kurumu memur alım ilanı yayınlandı
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