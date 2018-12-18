Adalet Bakanlığı 7 Bin Memur Alımı! İKM, CTE ve Zabıt Katibi...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıklanacak personel alımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konularında başında Adalet Bakanlığı'na alınacak personellerin kadro dağılımları oldu. Bakan Abdülhamit Gül'ün açıklamalarına göre Adalet Bakanlığı'na 7 bin memur alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak üzere 7 bin memur alımında zabıt katibi, şoför, mübaşir ve düz memurluk kadrolarına yönelik alım ilanlarının yayımlanması beklenirken, CTE bünyesine de İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı yapılması beklenmektedir.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamalar yüzbinlerce kişiyi umutlandırdı. Memur olma hayali kuran vatandaşlar arama motorlarında Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen zabit katibi, CTE personeli ve İKM gibi pozisyonlara alım olup olmadığını araştırıyor.

Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımları için de bazı personel alım öngörülerinde bulunmak mümkün. Bakanlık ve kurum için de alınacak personeller için henüz net bir açıklama yapılmadı ancak zabıt katibi, mübaşir ve şoför kadrolarına alımlar yapılacağı biliniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni açılan cezaevleri, adliye sarayları ve artan personel ihtiyacı dikkate alındığında personel alımı sürecinde zabıt katibi alımı, memur alımı, şoför alımı, mübaşir alımı gibi ilanların yayımlanacağını söyleyebiliriz.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine de İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımları yapılması beklenmektedir. Burada ikm alımı için sayının 10 bin olacağı ve tüm eğitim düzeyleri üzerinden yani lise, önlisans ve lisans mezunlarına yönelik ilanların yayımlanabilir.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki bu kamu personeli alımları için en erken tarihin 2019 Şubat ayı olacağı tahmin ediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın önceki yıllarda yaptığı alımları dikkatle incelediğimizde 2019 yılının Şubat ayı içerisinde alım yapacağından söz etmek mümkündür.

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