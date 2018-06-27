Adalet Bakanlığı 527 Mübaşir Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 527 mübaşir alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda farklı illerde istihdam etmek üzere 527 adet mübaşir alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayımlanmasının ardından mübaşir olmak isteyen adaylar, başvurularını Adalet Komisyonlarına iletmişti. Başvurulara ilişkin sonuçlar bugün açıklanacak.

MÜLAKATA KAÇ KİŞİ ÇAĞRILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, mübaşir alımı için sadece sözlü sınav yapılacağı ve sözlü mülakata çağrılacak adayların sayısının , merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mübaşir alımı için sözlü mülakatlar 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00 ve devam eden günlerde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SONUÇLARA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Mübaşir alımı başvuru sonuçları gün içinde adalet komisyonlarının internet sayfalarında yayımlanacak.

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