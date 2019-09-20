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Adalet Bakanlığı 5 bin 713 TL Maaşla Memur Alıyor! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere (4/B) 29 mühendis alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı 5 bin 713 TL Maaşla Memur Alıyor! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere (4/B) 29 mühendis alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 08:24
Adalet Bakanlığı 5 bin 713 TL Maaşla Memur Alıyor! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere (4/B) 29 mühendis alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı Kamu Personel Seçme  Sınavı'nda B grubu puan sırası ile her bir branş için ayrı ayrı boş bulunan  pozisyonun 5 katı aday arasından bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü  sınav başarı sırasına göre, 29 mühendis pozisyonuna personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda 1 harita mühendisi, 8 inşaat mühendisi, 8 makine  mühendisi, 5 elektrik-elektronik mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 2 elektronik  mühendisi, 1 jeoloji mühendisi ve 1 çevre mühendisi pozisyonlarına başvuracak  adayların 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekecek.

Sınav başvuruları 23 Eylül'de başlayacak

Başvurular 23 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de mesai saati bitiminde  sona erecek. Adaylar başvurularını "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara" adresine şahsen veya son  başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi  "www.adalet.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Ataması yapılacak personelin brüt sözleşme ücreti ise hizmet yıllarına  göre aylık 5 bin 210 lira 57 kuruş ile 5 bin 713 lira 61 kuruş arasında olacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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