Adalet Bakanlığı 4 Bin 771 Zabıt Katibi Alıyor! Sınav Metinleri Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için gerçekleştirilecek uygulama sınavında kullanılacak metinlerin yayımlandığı bildirildi. Duyuruda, adayların 3 dakika içerisinde yanlışsız en az doksan kelime yazması gerektiği belirtilirken, sınavların 9 Temmuz 2018 ve devam eden günlerde gerçekleşeceği bildirildi.

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SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 09 Temmuz 2018 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

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