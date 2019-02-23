Adalet Bakanlığı 2019'u Eğitim Yılı İlan Etti!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda 2019 yılını 'Eğitim Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından, hukuk alanındaki iş kalitesinin artırılması ve personelin daha verimli çalışmasını sağlamak maksadıyla başlatılan hizmet içi eğitim çalışmalarına hız verildi.

Eğitimlerle, personelin mesleği ile ilgili bilimsel, teknik bilgi ve becerilerini ilerletmesi, meslek etiğini ve iş disiplinini kazanması, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2018 yılında 348 eğitmen tarafından farklı unvanlardaki 16 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verildi.

2019'DA 18 BİN PERSONEL EĞİTİM ALACAK!

2019 yılında 5 bin 240 hakim ve savcının eğitim alacağı açıklandı.

Yargıda nicelik kadar niteliğin de artırılması hedefi doğrultusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 2019, 'Eğitim Yılı' olarak ilan edildi.

Bakanlık, çalışanların iş süreçlerindeki performans ve verimliliklerini artırmaları amacıyla proje ve eğitim faaliyetlerini bu yıl da sürdürecek. Bu yıl farklı unvanlardaki 18 bin personele alanlarıyla ilgili eğitim verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 5 bin 240 hakim ve savcının eğitimi için planlama yapıldı.

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TEKNİK ALTYAPI HAZIRLANIYOR

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise eğitimde farklı ve yeni bir konsept geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda interaktif eğitim ve sanal sınıf eğitiminin verilmesi ile bilgiye hızlı erişimin sağlanması için elektronik kütüphane oluşturulması planlandı.

3 İLDE EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Personele yönelik eğitimler kapsamında Ankara, Antalya ve Rize'de düzenlenen programlara aday memurlardan müdürlere kadar birçok unvanda görevli personel katıldı.

Adalet Bakanlığı, eğitim içeriklerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, uzmanlar ile hukuk fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının katılımıyla çalıştay düzenledi.

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