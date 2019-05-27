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Adalet Bakanlığı 2019 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusu Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 2019 yılı isteğe bağlı nakil işlemlerine yer verildi. Buna göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personellerinin hariç olarak, nakil işlemine başvuru yapacakların 27 Mayıs ile 14 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuru yapmaları istendi..

Adalet Bakanlığı 2019 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusu Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 2019 yılı isteğe bağlı nakil işlemlerine yer verildi. Buna göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personellerinin hariç olarak, nakil işlemine başvuru yapacakların 27 Mayıs ile 14 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuru yapmaları istendi..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:20
Adalet Bakanlığı 2019 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Duyurusu Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruda ise;

"Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemine ilişkin başvurular 27/05/2019 Pazartesi günü başlayıp 14/06/2019 Cuma günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.  

UYAP nakil başvuru sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir." ifadelerine yer verildi...

"Personel İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve Esaslar, Bölgelere İlişkin Puan Tablosu, Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo ve Başvuru Kılavuzu" ise "//www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2019/mayis/nakilcalismasi_2019/personel-istege-bagli-nakil-calismasi-2019.htm" web adresinde yer almaktadır...

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adalet bakanlığı 2019 yılı isteğe bağlı nakil duyurusu yayımlandı
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Sabri 5 saat önce

İfnaz koruma memuru alımı ile alakalı bir durum var mı acaba burda ?

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