Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Adalet Bakanlığı 200 kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada 200 kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Avukat, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (şoför), destek personeli (hizmetli), psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.



Sözlü sınav; 10/09/2018 – 26/09/2018 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı (Ek Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar /ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonu’nda yapılacak olup, saat 09:00’da başlayacaktır.



Şoför adayları için uygulama sınavı; 17/09/2018 – 21/09/2018 tarihlerinde yapılacak olup, adayların ilanda belirtilen tarihte Adalet Bakanlığı (Ana Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar/ANKARA adresinde saat 08.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.



Adaylar sınava kimlik belgeleri bulunmaksızın kabul edilmeyeceklerdir.

Başvuru sonuçları:

1-Avukat, istatistikçi, hizmetli, psikolog ve sosyal çalışmacı başvuru sonuçları Tıklayın

2-Şoför başvuru sonuçları Tıklayın

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