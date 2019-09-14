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Adalet Bakanlığı 1300 Personel Alacak! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı 1300 Personel Alacak! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:52
Adalet Bakanlığı 1300 Personel Alacak! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim  ve savcı adayı alacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin  adli yargı hakim ve savc adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık  mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.

 Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve  Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılabilecek.  Sınav, ÖSYM tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da iki oturum  halinde gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği  toplantıda yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını  bildirmişti.

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