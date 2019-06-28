Adalet Bakanlığı 12 bin 713 CTE, Zabıt Katibi, İKM Başvuru Tarihi Belli Oldu! Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayınlandı!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre; Cezaevlerinde konumlandırmak üzere İnfaz Koruma Memuru ve Adalet Bakanlığı bünyesinde konumlandırmak üzere Mübaşir – Zabıt katibi, sosyal araştırmacı, psikolog ve şoföralımı yapılacaktır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bugün duyurduğu bilgiye göre 12 bin 713 personel alınacağı belirtildi. Kendi sosyal hesabından alımların ne zaman başlayacağına dair müjdeyi veren Bakan Gül, yaptığı açıklamada Adalet bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve son başvuru tarihini duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI 2019 YILI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru şartları için yapılan açıklamalar arasında, İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuru şartlarından birisi, adayların 2018 KPSS'den taban puanı 70 olması gerektiği vurgulanırken, aynı zamanda adayların en az önlisans mezunu olmaları gerektiği belirtilmiştir. Mübaşir memur alımı için aranan şartlar arasında ise adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunu olmaları ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerektiği belirtilmiştir. Peki İnfaz Koruma Memuru Alım ilanı ve Mübaşir Alım ilanı ne zaman yayınlanacak, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Mübaşir personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Memur alımı genel başvuru şartları nelerdir? Tüm merak ettiğiniz sorularınızın cevabını bu haber içeriğinde yanıtladık...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN TARİHİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı başvuruları 1 Temmuz’da başlayacak olup, 16 Temmuz’da sona erecektir.

Gül konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında yer alan ve tüm kadrolar için ortak olan başvuru şartları şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Bu koşullar tüm kadrolar için geçeli olup ilan metinlerinde yer alacak her aday tarafından sağlanması gereken koşullardır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında KPSS şartı da ortak oluyor. Bunun için lise, önlisans ve lisans mezunu adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 almış olmaları isteniyor.

ADALET BAKANLIĞI 2019 MÜBAŞİR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Mübaşir alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;

1-) 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018 yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

İnfaz Koruma Memuru alım ilanlarında adaylardan talep edilen özel koşullar;

1-) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların sağlamaları gereken öğrenin şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2-) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3-) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

4-) Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları isteniyor.

Sosyal araştırmacı, psikolog ve şoför alımı için aranan şartlar henüz tam olarak kesinlik kazanmamıştır. 1 Temmuz’da ilana çıkacak başvuru ilanında belli olacaktır.

İNFAZ KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR?

İnfaz koruma memurları hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İKM, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden Adalet Bakanlığı CTE tarafından atanan meslek elemanlarıdır.

Toplum içerisinde herhangi bir sebepten ötürü uyum sağlayamamış aynı zamanda insanlara veya herhangi bir şeye zarar veren kişilerin işlemiş oldukları suça karşılık adalet sistemimizin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezasının, infazının gerçekleştiği ceza evlerinde görev yapmakta olan memurlara İnfaz Koruma memuru veya halk arasında sıkça duyduğumuz gardiyan denilmektedir. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan İnfaz Koruma Memurları, emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara ve zorunluluklara da sahip bulunmaktalar. İnfaz koruma memurları üniforma ile görev yapmaktalar. Ayrıca İnfaz koruma memuru İKM, zor kullanma yetkisine de sahiptirler. Bu kapsamda diğer GİH sınıfı memurlarından daha farklılık gösterirler.

Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler. İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.

MÜBAŞİRLER-ZABIT KATİPLERİ NE İŞ YAPAR?

Mübaşirler Adliyeler haricinde hiçbir kurumda çalışmazlar. Ne adalet Bakanlığı merkez teşkilatında nede cezaevlerinde sadece adliyelerde çalışırlar. Hatta adliyelerde de sadece Mahkemelerde görevlendirilirler.

Mübaşir duruşma zamanlarında duruşma salonunda görevli olur, duruşmaya çıkacak dosyaları hazırlayarak saatine göre sıralar ve sırası gelen dosyaların taraflarını çağırarak duruşma salonuna davet eder. Duruşma esnasında duruşma düzenini sağlar, tarafları duruşma konusunda gerek görürse bilgilendirir. Tarafların vereceği dilekçe vs. delilleri taraflardan alarak Hakime, hakimin taraflara vereceği belge ve evrakları da hakimden alarak taraflara verir.

Duruşma dışındaki görevlerine gelince,

1-Duruşma dışındaki en önemli görevi bir sonraki duruşma dosyalarını sıraya koyarak hakimin incelemesi için eksiksiz olarak hazır etmek,

2-Posta verilecek evrak ve dosyaların postaya vermek, Adliye içi ile ilgili yazışmaları ve yine adliye içinde başka mahkemelerce istenilen dosyaları zimmet defteri tabir edilen deftere kaydederek gitmesi gereken birimlere götürerek imza karşılığı teslim etmek,

3-Hakim ve Zabıt katibi ile birlikte keşiflere giderek zabıt katibi ve hakime yardımcı olmak,

4-Zabıt katipleri tarafından yazılan evrakların hakim tarafın görülüp, imzalanıp getirilmesi gibi görevlerde mübaşirin görev alanına girmektedir.

Adliyelerin çoğu yükünü Zabıt Katibi ile birlikte taşıyan bu özverili meslek grubu mübaşirlerin genel olarak yaptığı işler evrakların dağıtımı, getirip götürülmesi gibi görünse de çok sorumluluk gerektirecek işlerdir. Herhangi bir evrakın veya dosyanın kaybedilmesi, duruşma dosyalarının hakime eksik verilmesi nedeniyle hakimin o dosyaya hazırlanamaması gibi durumlara vesile olacağından Mübaşirlik görevinin ne denli önemli ve sorumluluk gerektirici bir görev olduğu anlaşılmaktadır.

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