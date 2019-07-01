adalet bakanlığı 1169 kadın erkek mübaşir alımı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı tarafından bakanlık bünyesinde Adliyelerde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından mübaşir alımı yapılacağı açıklandı. 1169 Mübaşir alım ilanına başvurular başladı. Başvuru şartlarını ve başvuru detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak bin 169 kadın - erkek mübaşir alımı başvuruları başladı.

Adalet Bakanlığı 2019 yılı mübaşir alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda , en az lise mezunu adaylar arasından Türkiye geneline 1169 mübaşir alımı yapılacağı açıklandı.

KİMLER MÜBAŞİR ALIMINA BAŞVURU YAPABİLİR?

Adalet Bakanlığı 2019 yılı mübaşir alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

Merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirmiş,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

MÜBAŞİR ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını adliyeye yapması gerekmektedir. Adaylar bulundukları ildeki adliyeden başka şehre de başvuru yapabilecek.

MÜBAŞİR ALIMI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Adayların başvurusunu aşağıdaki evraklarla birlikte yapması gerekmektedir.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi,

Mezuniyet belgesi ve fotokopisi, ya da onaylı örneği.

HANGİ İLLERE MÜBAŞİR ALIMI YAPILACAK?

Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları için TIKLAYIN

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