Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.
Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.
Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
Lütfen kpss 60 olsun.diger bütün kurumlar 60 ile aldi
evet kpss 60 olsun kpssye gıren kışı sayıısa azaldı punlar zaten duşuk geldı
Lise mezunları bir yolunu bulup düşük puanlarla atanırken ben lisans diplomam ve 75 kpss puanımla evde oturuyorum. Bütün hak yiyenleri, usulsüz davrananları Allaha havale ediyorum.
Adalet Myo öğrencilerine bi öncelik tanınır umarım
2021 de alacak görürsünüz.Yalandan haber yapıyorlar
Yas 23 tü kpssye girdim puanimda iyi yasim 25 oldu hala ilan yok Allah kabul etmesin insalh yaptiklarinin vebalini vereckler
Bu yıl bu kaçıncı haber hâlâ alım yok