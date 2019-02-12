Adalet Bakanlığı 10 Bin CTE Alımı Yapacak! CTE, İKM ilanları Ne Zaman Yayınlanacak?

Adalet Bakanlığı 2019 yılında 10 bin CTE alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamada 2019 yılında personel ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacakları buna istinaden CTE, İKM, Mübaşir gibi personel alımları yapılacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde peş peşe Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait kadro ihdasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı ilanlarını bekleyen adayların bir gözüde Resmi Gazete'de yayınlanacak kadro ihdasında...

Adalet Bakanlığı bünyesine memur alımlarının yapılması beklenirken, CTE bünyesine İKM memur alımı konusunda da ilgi ve alaka oldukça yüksek. Adaylar ilanların ne zaman yayımlanacağını merak ediyor, şartların ve kadroların ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bizler de elimizden geldiğince sürece dair bazı bilgilendirmelere yer vermeye çalışacağız. Öncelikli olarak Adalet Bakanlığı için bir kadro ihdasının yayımlanacağını düşünüyoruz. Bu noktada, Adalet Bakanlığı için minimum 10 bin kişilik bir kadro ihdası yaşanmasını ve ilanların bakanlık ile CTE personelleri olmak üzere birleştirileceğini ve kamuoyuna duyurunun yapılacağını öngörmekteyiz. Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine alımların infaz koruma memuru (ikm), katip, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaloriferci, aşçı, kaynakçı gibi kadrolar üzerinden alımların yapılacağı düşünülmektedir.

Adalet Bakanlığı İlanları ne zaman yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı için ilan tarihine yönelik henüz net bir tarih açıklaması yapmıyor. Açıklamalar personel ihtiyacının belirlenme aşamasında olduğu yönünde seyrediyor. Ancak Adalet Bakanlığı ilanıyla alakalı mevcut süreçlerden ve tahminlerden yararlanarak, ilanın en erken yayımlanma tarihi olarak 2019 Mart ve 2019 Nisan dönemlerinde ilanların yayınlanma ihtmali oldukça yüksek görünüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen personel ihtiyaç, personel temin talep gibi işlemlerin 2018 yılı sonunda başladığını bildiğimiz için Mart ve Nisan aylarında Adalet Bakanlığı ilanlarının yayınlanacağını söyleyebiliriz.

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