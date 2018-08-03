Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı içerisinde Adalet Bakanlığı için öngörülen çalışmalarda yer aldı. İşte Adalet Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı ve detayları...