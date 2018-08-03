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Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı içerisinde Adalet Bakanlığı için öngörülen çalışmalarda yer aldı. İşte Adalet Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı ve detayları...

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Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı içerisinde Adalet Bakanlığı için öngörülen çalışmalarda yer aldı. İşte Adalet Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı ve detayları...

03 Ağustos 2018 Cuma 20:30
Adalet Bakanığı'nın "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı içerisinde Adalet Bakanlığı için öngörülen çalışmalarda yer aldı. İşte Adalet Bakanlığı'nın 100 Günlük İcraat Planı ve detayları...

  • “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması
  • Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm yazışmaların UYAP-­‐ EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet hizmetlerinde e-­‐devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi
  • FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin mücadelenin çok yönlü ve boyutlu bir anlayışla sürdürülmesi
  • Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak “LEKELENMEME HAKKI” nın korunması
  • Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle çözümünün hızlandırılması
  • Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümünün sağlanması
  • Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması
  • Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan “Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin” gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması
  • Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali yardım yapılması
  • Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması
  • Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi
  • İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak hazırlıkların yapılması
  • Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi
  • Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
  • 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı100 Günlük İcraat Planı
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