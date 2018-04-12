Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı konferansda ikili görüşmeler sırasında terör örgütü iadelerinin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin taleplerinin muhattaplarına iletildiğini söyledi.

banner396

Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı konferansda ikili görüşmeler sırasında terör örgütü iadelerinin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin taleplerinin muhattaplarına iletildiğini söyledi.

12 Nisan 2018 Perşembe 20:22
Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı konferansda ikili görüşmeler sırasında terör örgütü iadelerinin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin taleplerinin muhattaplarına iletildiğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu görüşmelerde Türkiye'nin FETÖ ile ve diğer terör örgütleriyle, PKK ile mücadelesini anlattık. Bu konuda ortak iş birliğini hatırlattık. Adli iş birliklerinin önemini ve bu konuda yapılacak hususları değerlendirme imkanı bulduk.Terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemlere karşı, uluslararası hukuka göre tüm ülkelerin ortak iş birliği yapması lazım. Bu hususta hem yapılması gereken çabayı anlattık hem de bu hususlarla alakalı terör örgütleri mensuplarının iadeleri hususları da gündeme geldi, bu konudaki taleplerimizi iletmiş olduk." ifadelerini kullandı. 

25 Ülkeden Adalet Bakanı ve Diğer Bakanların ve temsilcilerin katılımıyla "AHİM'in bundan sonraki süreci, reformu ve ne şekilde gerçekleşmesi gerekir" başlıklı bir toplantıya da katıldığını söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Ülkemizin yaptığı çalışmaları ve bu konuda AHİM üye seçiminde de yine ülkelerinin takdir hakkına geniş yetki verilmesi hususlarını ifade ettik. Ülkemize yönelik birtakım haksız algı operasyonlarını birtakım yanlış bilgilerin de doğru olmadığını, Türkiye'de terörle mücadelenin bir meşru müdafaa anlamında hukuka uygun şekilde yapıldığını da ifade ettik." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAdalet Bakanı Abdulhamit GülAdalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) GY ve Unvan Değişikliği Sonuçları
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) GY ve Unvan Değişikliği Sonuçları
1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)
1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)
CTE 2018 Personel Atama Duyurusu Yayımlandı (İsteğe Bağlı)
CTE 2018 Personel Atama Duyurusu Yayımlandı (İsteğe Bağlı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim