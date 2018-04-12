Adalet Bakanı'ndan FETÖ İadeleri Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı konferansda ikili görüşmeler sırasında terör örgütü iadelerinin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin taleplerinin muhattaplarına iletildiğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu görüşmelerde Türkiye'nin FETÖ ile ve diğer terör örgütleriyle, PKK ile mücadelesini anlattık. Bu konuda ortak iş birliğini hatırlattık. Adli iş birliklerinin önemini ve bu konuda yapılacak hususları değerlendirme imkanı bulduk.Terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemlere karşı, uluslararası hukuka göre tüm ülkelerin ortak iş birliği yapması lazım. Bu hususta hem yapılması gereken çabayı anlattık hem de bu hususlarla alakalı terör örgütleri mensuplarının iadeleri hususları da gündeme geldi, bu konudaki taleplerimizi iletmiş olduk." ifadelerini kullandı.

25 Ülkeden Adalet Bakanı ve Diğer Bakanların ve temsilcilerin katılımıyla "AHİM'in bundan sonraki süreci, reformu ve ne şekilde gerçekleşmesi gerekir" başlıklı bir toplantıya da katıldığını söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Ülkemizin yaptığı çalışmaları ve bu konuda AHİM üye seçiminde de yine ülkelerinin takdir hakkına geniş yetki verilmesi hususlarını ifade ettik. Ülkemize yönelik birtakım haksız algı operasyonlarını birtakım yanlış bilgilerin de doğru olmadığını, Türkiye'de terörle mücadelenin bir meşru müdafaa anlamında hukuka uygun şekilde yapıldığını da ifade ettik." dedi.

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