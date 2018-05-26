Adalet Bakanı Müjdeyi Az Önce Verdi: Zabıt ve İcra Katipleri Dikkat !

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal meyda hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Gül yaptığı açıklamada zabıt ile icra katiplerine derece müjdesini verdi.

Bakan Gül Twitter adresi üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

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