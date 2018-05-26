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Adalet Bakanı Müjdeyi Az Önce Verdi: Zabıt ve İcra Katipleri Dikkat !

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında, Zabıt ve İcra katiplerine derece müjdesini verdi.

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Adalet Bakanı Müjdeyi Az Önce Verdi: Zabıt ve İcra Katipleri Dikkat !

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında, Zabıt ve İcra katiplerine derece müjdesini verdi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:05
Adalet Bakanı Müjdeyi Az Önce Verdi: Zabıt ve İcra Katipleri Dikkat !

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal meyda hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Gül yaptığı açıklamada zabıt ile icra katiplerine derece müjdesini verdi.

Bakan Gül Twitter adresi üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

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Adalet Bakanlığı 4771 zabıt katibi alımı yapıyor. Detayları için TIKLAYIN

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Serkan 56 dakika önce

Sayın Adalet bakanımız adaletiniz bu mudur? TURK SİLAHLİ KUVVETLERİNE HİZMET VERMİS İSTİFA EDEN UZMAN ERBASLARİN HAKKİNİ YEDİNİZ ADALET BUMUDUR ??

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ERhan 56 dakika önce

Tabii ne oldu anlamış değilim bi açıklama yok bişey yok atılan tareti aynen kopyala yapıştır bu mudur haber bu mudur Habercilik.

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