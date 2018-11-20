Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanı Açıkladı: 7 Bin 467 Personel Alınacak!

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanırken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesini sunmasıyla devam etti.

Adalet Bakanı Açıkladı: 7 Bin 467 Personel Alınacak!

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanırken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesini sunmasıyla devam etti.

20 Kasım 2018 Salı 21:05
Adalet Bakanı Açıkladı: 7 Bin 467 Personel Alınacak!

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanırken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesini sunmasıyla devam etti.

Adalet Bakanı Gül, son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla uluslararası standartlara ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen bireyselleştirilmiş bir ceza infaz sistemi oluşturulduğunu anlattı. 

Gül, 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumunda toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu, bunların 202 bin 434'ünün hükümlü, 57 bin 710'unun tutuklu olduğunu bildirdi. 

7 BİN 467 PERSONEL ALINACAK

Ceza infaz sisteminde, 2002'de 25 bin 407 olan personel sayısının bu yıl 60 bin 46'ya çıktığını belirten Gül, değişik unvanlarda 7 bin 467 personel istihdamı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Ceza infaz kurumlarının şeffaflığı üzerinde hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gül, ceza infaz kurumlarının bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, izleme kurulları, cezaevi savcıları, infaz hakimlikleri ve Adalet Bakanlığı müfettişlerince her zaman habersiz olarak denetlenebildiğine dikkati çekti. Gül, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Komisyonu tarafından da denetimler yapılabildiğini anımsattı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı açıkladı bin personel alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HSK'dan atama kararı
HSK'dan atama kararı
10 Bin CTE Personeli Alınacak!
10 Bin CTE Personeli Alınacak!
143 hakim ve savcının yeri değiştirildi
143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim