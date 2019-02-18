9 Bin İnfaz Koruma Memuru Alınacak!

2018 yılının son günlerinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplantısında 2019 yılında 9 bin infaz koruma memuru alınacağı belirtilmişti. Bilindiği üzere infaz koruma memurları lise mezunları arasından alınıyor. Peki 2019 İKM ilanı ne zaman yayınlanacak? İKM Başvuru şartları nelerdir? İKM alımında son gelişmeler neler?..

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda sunum yapan ve personel alımı açıklamasında bulunan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz 2019 yılında 10 bin personel alımı yapılacağını bunun 9 bininin infaz koruma memuru olacağını, yeni alınacak infaz koruma memurlarının da yeni açılacak ceza evlerinde görevlendirileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin farklı illerinde inşaatları devam eden cezaevlerinden bazıları tamamlandı ve açılışları yapılacak. Cezaevleri önümüzdeki günlerde açılışa hazır hale getirilecek.

Yeni açılacak ceza evlerinde görevlendirilecek 9 bin infaz koruma memuru alımı için de tarihin yaklaştığını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde İKM ilanının yayınlanması bekleniyor.

Peki İnfaz koruma memuru başvuru şartları nelerdir?

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

2018 yılında 7 bin civarında infaz koruma memuru alımı yapılmıştı. 2019 yılında alınacak 9 bin infaz koruma memuru alımı şartları ilan yayınlandıktan sonra netleşecek ancak 2018 yılındaki alım şartları adaylar için yol gösterici olacaktır.

işte 2018 yılındaki infaz koruma memuru alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (örnek boy - kilo dengesi; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İKM ilanları yayınlandığı zaman anında haberdar olmak isterseniz mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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