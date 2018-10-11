7 Bin Bekçi Alımı Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan detaylar çerçevesinde 7 bin bekçi alımı yapılacağı daha önce duyurulmuş ve başvurular alınmıştı.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılacak adaylar başvurularını yaptıktan sonra sınav giriş yerlerinin açıklanmasını beklemeye başlamışlardı.

Bu çerçevede 20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu.

7 BİN BEKÇİ ALIMI SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için binlerce aday 9 Temmuz 2018 ile 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru yaptılar.

Sınava girecek adaylar; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman olarak açıklana sınav merkezlerinde sınavlara girecekler.

Ayrıca sınavda 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak.

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