6 Bin 126 İnfaz Koruma Memuru (İKM) Başvuruları Başladı!

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2019 yılı 6 bin 126 infaz koruma memuru (İKM) alım başvuruları başladı. Başvuru formu Adalet Bakanlığı tarafından daha önce ilan edildiği gibi bu sabah erken saatlerde yayınlandı. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürlüğü'ne alınacak infaz koruma memuru (İKM) alım başvuruları başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yeni bir ilan yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli memur (kamu personeli) alımı yapılacağı açıklandı.

İnfaz Koruma Memuru kadrosuna yapılacak 6 bin 126 personel alımınına ilişkin başvuru detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adalet Bakanlığı CTE bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak infaz koruma memuru alımında başvuru şartları şu şekilde;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Merkezi sınavdan ( KPSS ) en az 70 puan almak,

) en az 70 puan almak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını Adliyelere yapması gerekmektedir. Aşağıdaki evraklarla birlikte mesai saatleri içinde bir Adlilyeye gidin ve müracaatınızı yapın. (Başka şehre başvuru yapmak için o şehre gitmenize gerek yok. Bulunduğunuz şehirdeki adliyelerden diğer şehirlere de başvuru yapabilirsiniz.)

Başvurular 16 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

İnfaz Koruma Memuru alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu şahsen yapması gerekmektedir.

Başvuru formu (Formu indirmek için tıklayın >>> İKM BAŞVURU FORMU )

) KPSS sonuç belgesi

Öğrenim belgesi

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