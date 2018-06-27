4771 Zabıt Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 4771 zabıt katibi alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Mayıs ayında yayımladığı ilanında Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan komisyonlar bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 adet zabıt katibi alımı yapılacağınayer verilmişti. İlana başvurular Haziran ayının başında sona ermişti. İlana başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

Zabıt katibi alımı sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuç açıklama tarihi olan 27 Haziran'ın gelmesi ile birlikte sonuçların nerede açıklanacağını araştırmaya başladı.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

Adalet Bakanlığı 4771 zabıt katibi alımı başvuru sonuçları bugün açıklanacak. :Her komisyon, alım yapacağı sayının 20 katı kadar adayı mülakata çağıracak. KPSS puanına göre yapılacak sıralama adalet komisyonlarının internet sitelerinde yayımlanacak.

MÜLAKAT TARİHLERİ

Zabıt katibi kadrosuna yapılacak alımda mülakatlar 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da ve devam eden günlerde yapılacak. 9 Temmuz günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ MÜLAKAT

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

SONUÇLAR NEREDE AÇIKLANACAK?

Zabıt katibi alımı başvuru sonuçları, başvuru yaptığınız Adliyenin internet sitesinde yayımlanacak.

SONUÇLARDAN, MÜLAKAT SÜREÇLERİNDEN VE ZABIT KATİBİ UYGULAMA METİNLERİ İLE YENİ MEMUR ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

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