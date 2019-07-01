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3800 TL Maaşla Adalet Bakanlığı'na 12 Bin 713 Memur Alınacak!

Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirecek. Açılacak kadrolara başvuralar 1 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başladı. İşte detaylar...

3800 TL Maaşla Adalet Bakanlığı'na 12 Bin 713 Memur Alınacak!

Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirecek. Açılacak kadrolara başvuralar 1 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başladı. İşte detaylar...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:37
3800 TL Maaşla Adalet Bakanlığı'na 12 Bin 713 Memur Alınacak!

Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirecek. Açılacak kadrolara başvuralar 1 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başladı. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 12 bin 713 personel alımı yapacak. Bakanlık, teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor. Yapılacak alımlar için belirlenen başvuru tarihleri ise 1-16 Temmuz arası.

17 UNVAN VE KADRODA ALIM YAPILACAK

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle:

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

Personel alımına dair detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

http://pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2019/haziran/tasra_sozlesmelipersonelistihdami/tasra_2019_sozlesmelipersonelistihdami_ilani.htm

http://www.iidb.adalet.gov.tr/duyuru_arsiv/2019/Haziran/2019_ik_ilan/2019_icra_katipligi_ilan.html

http://www.cte.adalet.gov.tr/

http://pgm.adalet.gov.tr//duyuru/2019/haziran/mertes_sozlesmeli/ilan.htm

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ RESİMLERE TIKLA

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3800 tl maaşla adalet bakanlığı na bin memur alınacak
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