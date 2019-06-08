3500 Zabıt Katibi ve İcra Katibi Alınacak! İşte Adalet Bakanlığı Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı 2019 yılı içerisinde 3000 - 3500 kişilik kadrolara en az lise mezunu adaylar arasından zabıt katibi ve icra katibi alacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 bin kamu personel alınacağını açıklaması Adalet Bakanlığı personel alım ilanlarını bekleyenleri heyecanladırmıştı. Adaylar ilanların yayınlanacağı günü bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI LİSE MEZUNU İCRA VE ZABIT KATİBİ ALACAK!

11 bin kamu personeli alımı ile ilgili detaylara eriştikçe KPSS CAFE okurları ile paylaşmaya deam ediyoruz. Adalet Bakanlığı ilanlarını bekleyenler hangi kadrolara kaç kamu personeli alınacağını merak ediyor. Zabıt katibi için 2000 - 2500 kişi alınacak. İcra katibi pozisyonu için de 1000 civarında bir alım yapılacak.

ADALET BAKALIĞI İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından çalışmaların tamamlandığı kısa süre içerisinde ilanların yayınlanacağı açıklaması yapılmıştı ancak Bakan'ın bu açıklamasından sonra araya Ramazan Bayramı süreci girdiği için ilanlar yayınlanmamıştı. Birçok KPSS CAFE muadili haber sitesi ilanların bayram tatilinden hemen sonra yayınlanacağını açıklasa da bu kesin bir bilgi değildir. İlanlar bayram tatilinin hemen sonrasında da yayınlanabilir, daha sonra da yayınlanabilir. Çünkü bakanlık ilan tarihi ile ilgili kesin bir açıklama yapmamıştı.

ZABIT VE İCRA KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak olan zabıt ve icra katibi için başvuru şartları ilanlar yayınlandığı zaman kesinleşecek ancak geçmiş dönemlerde yayınlanan başvuru şartlarının aynısı olacağı kuvvetle muhtemeldir. Peki geçmiş dönemlerde zabıt katibi ve icra katibi başvuru şartları nasıldı? İşte başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

İlk defa atanacak adaylar için lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018 yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den en az 70 almış olmak,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

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