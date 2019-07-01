3071 Zabıt Katibi Alım Başvuruları Başladı! Başvurular Nereye Yapılacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 3 bin 71 zabıt katibi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 3071 Zabıt Katibi ilanına başvurular başladı. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru Formu ve diğer tüm detaylar okurlarımız için haberimizin devamın yer almaktadır. İşte detaylar.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımıbaşvurusu başladı.

Adalet Bakanlığı 2019 yılı zabıt katibi alımı ilanı geçtiğimiz Cuma günü Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı. Cuma günü yayınlanan ilanın ardından daha önce ilan edildiği üzere başvuru formu yayınlandı ve başvurular bugün başladı.

ADALET BAKANLIĞI 3071 ZABIT KATİBİ ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS -2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Zabıt katibi alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatlarını 16 Temmuz 2019 tarihine kadar şahsen yapması gerekmektedir. Başvurular 81 şehirde bulunan Adliyelere yapılacak. Başka şehre başvuru yapmak isteyen adaylar da bulundukları şehirden başvuru yapabilecek. Başka şehre başvuru için o şehrin adliyesine gitme zorunluluğu yok.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu yapması gerekmektedir.

Başvuru formu

Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

KPSS-2018 sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları için TIKLAYINIZ

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