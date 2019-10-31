Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97778
ALTIN
277.934
DOLAR
5.7192
STERLIN
7.4111
EURO
6.3808
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısının görev yeri değişti.

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısının görev yeri değişti.

31 Ekim 2019 Perşembe 21:15
307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 256 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakimi ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesini yayımladı. Kararname HSK'nin internet sitesinde yayımlanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Velsel Kaçmaz da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Anahtar Kelimeler:
hakim savcının görev yeri değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimi açıklandı!
Adalet Bakanlığı 1300 memur alıyor! Başvurular bugün başladı
Adalet Bakanlığı 1300 memur alıyor! Başvurular bugün başladı
Son dakika Adalet bakanlığı sınav duyurusu!
Son dakika Adalet bakanlığı sınav duyurusu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim