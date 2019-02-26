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2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yayımlandı.

2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yayımlandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:17
2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yayımlandı.

26 Şubat 2019 tarihinde uygulanan 2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavının (2019-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Şubat 2019 tarihinde saat 16.20’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2019-Sayıştay Eleme Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.


2019-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 17:53
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