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2019 CTE Atama Sonuçları Açıklandı!

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sistesi üzerinden yapılan açıklamada, CTE tayin sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte 2019 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE norm ve atama sonuçları…

2019 CTE Atama Sonuçları Açıklandı!

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sistesi üzerinden yapılan açıklamada, CTE tayin sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte 2019 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE norm ve atama sonuçları…

31 Mayıs 2019 Cuma 18:49
2019 CTE Atama Sonuçları Açıklandı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE tarafından başlatılan ve son olarak 5 Mart'ta sona eren norm ve atama sonuçları açıklandı.

2019 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleşti. Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının 28 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç diğer bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personelin ise 18-27 Mart 2019 tarihleri arasında talepleri alındı.

Taleplerin alınmasının ardından süreç işlemeye başladı. Atama talebinde bulunan CTE personelleri atama sonuçlarına kilitlendi.

Nihayet beklenen sonuçlar açıklandı. Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sistesi üzerinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi çalışmaları sonuçlanmıştır.

CTE atama sonuçları nasıl öğrenilir?

28 Mart-5 Nisan ve 18-27 Mart 2019 tarihlerinde başvurusu alınan CTE atamalarının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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2019 cte atama sonuçları açıklandı
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