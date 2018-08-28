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2018-Sayıştay Eleme Sonuçları Açıklandı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı.

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2018-Sayıştay Eleme Sonuçları Açıklandı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:39
2018-Sayıştay Eleme Sonuçları Açıklandı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına (2018-Sayıştay Eleme) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Sınav Sonuçları için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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2018 sayıştay eleme sonuçları açıklandı
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