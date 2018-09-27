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2018-Kaymakamlık Sonuçları Açıklandı

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

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2018-Kaymakamlık Sonuçları Açıklandı

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:14
2018-Kaymakamlık Sonuçları Açıklandı

ÖSYM Tarafından yapılan sonuç duyurusu şöyle;

02 Eylül 2018 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2018- Kaymakamlık)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2018 tarihinde saat 10.40’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sınav Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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2018 kaymakamlık sonuçları açıklandı
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