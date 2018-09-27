ÖSYM Tarafından yapılan sonuç duyurusu şöyle;
02 Eylül 2018 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2018- Kaymakamlık)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2018 tarihinde saat 10.40’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sınav Sonuçları
2018-Kaymakamlık Sonuçları Açıklandı pic.twitter.com/DIuDMKUTxc— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 27 Eylül 2018
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