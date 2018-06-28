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2018 İKM Boy-Kilo Ölçümleri Başlıyor-İşte Boy-Kilo Şartı ve İstenen Evraklar

CTE İnfaz Koruma Memuru alımı boy kilo ölçümü aşaması başlıyor. 29 Haziran'dan itibaren başlayacak ölçümlerde adaylarda aranan boy kilo şartı haberimizde.

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2018 İKM Boy-Kilo Ölçümleri Başlıyor-İşte Boy-Kilo Şartı ve İstenen Evraklar

CTE İnfaz Koruma Memuru alımı boy kilo ölçümü aşaması başlıyor. 29 Haziran'dan itibaren başlayacak ölçümlerde adaylarda aranan boy kilo şartı haberimizde.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:56
2018 İKM Boy-Kilo Ölçümleri Başlıyor-İşte Boy-Kilo Şartı ve İstenen Evraklar

CTE en az lise mezunu İnfaz Koruma Memuru alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçları ve mülakat listelerinin açıklanmasının ardından boy kilo mülakatları başlıyor. Yayımlanan listelerde İKM alımı için boy kilo ölçümlerinin 29 Haziran 'da başlayacağına yer verildi. 

Boy-kilo ölçümüne girecek adayların listesinin belli olmasının ardından adaylar, İKM alımında boy-kilo şartının ne olduğunu araştırmaya başladı. Biz de KPSSCAFE olarak İKM mülakatına girecek adaylarda aranan boy kilo şartına ve başvuru esnasında istenen evraklara haberimizde yer verdik.

İSTENEN EVRAKLAR

  • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Askerlik Şubesi veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Anne, Baba, Kardeşlerin, varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında, açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net bir bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.) (Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.)
  • Eş Durum Dilekçesi
  • • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Önlisans Programı ve Adalet Bölümü mezunları belgelerinin aslı ile beraber fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

CTE tarafından yayımlanan duyuruda İKM boy kilo ölçümüne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere   29/06/2018  ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir."

BOY KİLO ŞARTI

İKM alımına başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olanlar elenir. Bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmaması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse: 170 cm boyunca olan bir kişinin 83 kilodan fazla, 53 kilodan da az olmaması gerekmektedir. 180 cm boyunda olan bir kişinin ise 93 kilodan fazla ve 63 kilodan az olmaması gerekmektedir.

KİLONUZ UYMUYORSA...

Bu şartlara göre kilonuz az ise mülakat öncesi bol bol su içmeniz kilonuzun artmasına neden olur. Kilonuz fazla ise yemek yemeden gitmeniz ve spor yaparak bol bol terlemeniz kilonuzun az çıkmasına neden olur.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 28.06.2018 10:15
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