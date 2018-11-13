143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK)'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adli kararname ile 143 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği açıklandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 143 adli yargı ve bölge adliye mahkemesi hakim ve savcısının görev yerini değiştirdi.

Kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olarak görevlendirildi.

#Sondakika Hakim ve Savcılar Kurulu (#HSK)'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adli kararname ile 143 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği açıklandı. pic.twitter.com/altlVwFyTK — Haber Editörü (@newsedpro) 13 Kasım 2018

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