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143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK)'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adli kararname ile 143 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği açıklandı.

143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK)'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adli kararname ile 143 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği açıklandı.

13 Kasım 2018 Salı 14:30
143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK)'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adli kararname ile 143 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği açıklandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 143 adli yargı ve bölge adliye mahkemesi hakim ve savcısının görev yerini değiştirdi.

Kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olarak görevlendirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 15:46
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hakim savcının yeri değiştirildi
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