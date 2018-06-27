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1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 1344 adet icra katibi alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Bugün açıklanacak sonuçlar ile uygulama sınavına girecek adayların listesi belli olacak.

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1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 1344 adet icra katibi alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Bugün açıklanacak sonuçlar ile uygulama sınavına girecek adayların listesi belli olacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:17
1344 İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 1344 icra katibi alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan ve Haziran ayı başına kadar başvuruları alınan İcra katibi alımı için başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yapılan İcra Katibi alımı için yapılacak uygulama sınavına gireceklerin listeleri ve uygulama sınav tarihleri bugün belli oluyor.

KAÇ ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

İcra katibi olmak için başvuru yapan adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

SONUÇLAR

Uygulama sınavına gireceklerin listesi, adayların başvuru yaptığı adalet komisyonlarının resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Mülakatlara girmeye hak kazananların listesinin yayımlanmasının ardından 9 Temmuz ve devam eden günlerde uygulama sınavı yapılacak.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

Sözlü mülakatlar ise 10 Eylül'de başlayacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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