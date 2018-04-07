1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)

1236 Hakim ve Savcıya ait atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

7 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğegiren kararda Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararlarına yer verildi. Buna göre toplamda 1236 adet Hakim ve Savcı adayının atamaları yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları başlığı altında yayımlanan kararda, atamaları yapılan hakim ve savcı adaylarının yeni görev yerleri duyuruldu.

ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

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