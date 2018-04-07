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1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)

Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan karara göre 1236 Hakim ve Savcı adayının görev yerleri belli oldu.

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1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)

Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan karara göre 1236 Hakim ve Savcı adayının görev yerleri belli oldu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 08:21
1236 Hakim ve Savcı Adayının Atama Kararı Resmi Gazete'de (İsim Listesi)

1236 Hakim ve Savcıya ait atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

7 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğegiren kararda Hakimler ve Savcılar Kurulunun atama kararlarına yer verildi. Buna göre toplamda 1236 adet Hakim ve Savcı adayının atamaları yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları başlığı altında yayımlanan kararda, atamaları yapılan hakim ve savcı adaylarının yeni görev yerleri duyuruldu.

ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

Karar metnine gitmek ve isim listesnin tümünü görmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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HSK AtamaHakim AtamaSavcı Atama
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