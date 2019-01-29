10 bin İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alınacak! İşte Başvuru Şartları!

Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde 10 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "81 milyon bizden adalet bekliyor. Personel sayımız ile birlikte hizmet kalitemizi de arttıracağız. Adalet gecikmez tez verilmeli" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda halk arasında gardiyan olarak bilinen ancak Adalet Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması süreçlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak ünvan düzeltmesi yapılan 10 bin personel alınacak. İşte başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili "vatandaşlar merak için personel alımları ne zaman yapılacak?" sorusuna ise "Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bu alımların ne zaman yapılacağına dair net bir tarih vermem uygun olmaz ancak çalışmalar devam ediyor yakın zamanda gerekli bilgiyi kamuoyu ile gerekli birimlerimiz paylaşacaktır. İnfaz koruma memuru halk arasında gardiyan olarak bilinir, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen ve daha birçok pozisyonda istihdamlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Personel sayısındaki artışa da değinen Gül, 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyesi olan personelin ihraç edildiğini anımsattı. Gül, şöyle konuştu:

7 BİN 303 KAMU PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

"Bu ihraçlardan kaynaklı ve yargılamalardaki çok büyük yoğunluk sebebiyle personel alımı konusunda Bakanlığımız, hükümetimiz çok önemli mesafeler aldı. 2002 itibarıyla yardımcı personel sayısı 26 bin 274 iken bugün itibarıyla 64 bin 655'e çıkmıştır. 2018'de 7 bin 42 personel alımı için ilana çıkılmış bu işlemler devam etmektedir.

Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla personel sayımız, 71 bin 697 olacaktır.

2019 yılı alımlarıyla beraber adliye personelimizin sayısının 79 bin olması hedeflenmektedir.

Personel sayımız da arttıkça özellikle 15 Temmuz yargılamalarıyla ilgili, diğer yargılamalarla ilgili çok ciddi anlamda önemli mesafeler aldık.

81 milyonun adalet beklediği yerde daha hızlı daha iyi çalışmalar yapmak insanımızın adalete olan güvenini artıracaktır."

Gardiyanlar, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevini ifa eden gardiyanlar, mesleğe adım atabilmek için KPSS şartıyla beraber boy-kilo ve yaş şartını da sağlamak durumundadırlar.

Gardiyan nasıl olunur?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

Gardiyan olmak için gereken şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA