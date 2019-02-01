10 Bin İKM ve Katip Alınacak! İşte Başvuru Şartları!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamalarda 2019 yılında 10 binden fazla memur alımı yapılacağını, bunun 1600'ünün hakim ve savcı olacağını kalan kısım kadar da İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve katip olacağını belirtmişti. Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılının ilk iki ilanı yayımlandı. Adaylar şimdi sırada İKM ve katip ilanlarının yayımlanmasını bekliyor. Peki İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve katiplik başvuru şartları nelerdir?

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılında alınacak İnfaz Koruma Memuru (İKM) için başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan mahkum olmamak,

Askerlikle iilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

KPSS'den en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

KATİPLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılında alınacak katiplik başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak,

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

İKM VE KATİPLİK İLANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 yılında yapılan İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve katip alımları 2017 yılındaki aynı tarihlerde yapıldı. 2018 yılında Mayıs ayında yayımlanan ilanlara başvurular Haziran ayının sonuna kadar devam ettirilmişti. 2019 yılında da ilanın Mayıs ayında yayımlanacağı tahmin ediliyor.

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