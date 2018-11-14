10 Bin CTE Personeli Alınacak!

CTE bünyesine yapılacak personel alımları uzun zamandır bekleniyor. Alımların hala devam ettiği biliniyor ancak yeni ilana ne zaman çıkılacak henüz net bir tarih bilinmiyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, CTE 2019 yılı personel alımı ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu.

2019 yılında CTE Personeli alımları ile ilgili açıklamalar yapan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz 7 bin 500 kişilik personelin alım işlemlerini sürdüğünü belirtti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hakan Çavuşoğlu başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda sunum yapan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz 10 bin personel alım planının yapıldığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz şuan 61 bin kişilik bir personel kadrosu ile hizmet verdiklerini açıklayarak alımlarının devam ettiği 7 bin 500 kişilik personelin işlemleri tamamlandığında 68 bin 500 kişilik bir personel kadrosuna kavuşacaklarını ifade etti.

Hali hazırda görevli bulunan personellerin kadro dağılı ile ilgili de açıklama yapan Genel Müdür Şaban Yılmaz bu personellerin, yönetici, uzman, destek personeli, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmen gibi unvanlardan oluştuğunu aktardı.

Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 385 cezaevinin olduğunu belirtti.

Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. Yılmaz, 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktardı.

Şaban Yılmaz, cezaevinde 50 bin kişi ile en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunu 44 bin 986 kişi ile bunu terör suçlularının takip ettiğini dile getirdi.

2019'DA 10 BİN CTE PERSONELİ ALINACAK

"2019 yılı içinde 10 bine yakın bir personel alımı yapmayı planlıyoruz. Bütün cezaevinde kamera takip sistemi ile merkezden de takip edilebiliyoruz. Manevi rehberlik anlamında da önemli hizmetler yapılıyor. Kanunların izin verdiği ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer gayrimüslim dini cemaatlerden de destek alarak bu hizmetleri yapıyoruz. Ceza infaz kurumlarına giren herkesle uzmanlarımız görüşüyor. Kişiye özgü olarak eğitim programları planlanıyoruz. 3 bin civarındaki çocuğumuzu hassas gruplar arasında değerlendiriyoruz. Çocuklar büyükler ile birlikte aynı ortamı paylaşmıyor. Annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulu, kreş ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var. Şu an annesinin yanında kalan 743 çocuk kalıyor. 0-3 yaşı arasında çocuk sayısı 343 kadardır. Kadınlar arasında 35 hamile vatandaşımız var. Bunlardan 13 hükümlü, yasaların kendilerine verdiği hak çerçevesinde içeride gebe kaldı. Cezaevinde diş ünitelerimiz de var. Binin üzerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gün hizmet veriyor."

Yılmaz, 120 farklı ülkeden toplam 7 bin 897 yabancı uyruklu kişinin cezaevlerinde kaldığını kaydetti.

Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 2017 yılında 57 kişinin, 2018 yılında ise 44 kişinin intihar ettiğini, bu rakamların AB standartlarının çok altında olduğunu söyleyerek sunumunu tamamladı.