Ulaştırma Bakanlığı Memur Alımı (KPSS-A) Başvuruları Sürüyor (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?)

Ulaştırma Bakanlığı Memur Alımı (KPSS-A) Başvuruları Sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Uzman Yardımcısı (KPSS-A) alımı için başvuru işlemleri 27 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 uzman yardımcısı alımı için sözlü giriş sınavı yapılacağı, bu sınav için başvuru işlemlerinin 27 Aralık 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilmişti. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk öğrenim dalları için ayrılan kontenjanlar aşağıdaki gibi olacak.

I Sayılı Tablo

SIRA NO ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS) ATAMA YAPILABİLECEK KADRO SAYISI SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI KADRO UNVANI KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI YDS PUAN SEVİYESİ (EN AZ) 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 12 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 85 C 2 Bilgisayar Mühendisliği 3 12 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-3 85 C 3 Hukuk 7 28 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI P-4 85 C TOPLAM 13 52

Başvuruda bulunacak kişilerin 2018 yılının ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, belirtilen bölümlerden mezun olması, KPSS'den ilgili kontenjanlara göre belirlenen taban puanları almış olması , YDS'ye girmiş ve en az C puanı almış olması gerekiyor. Başvurular talep edilen belgelerle birlikte Bakanlığın Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

TALEP EDİLEN BELGELER

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a - Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b - Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,

ç - Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,

d - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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