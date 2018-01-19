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Türkiye Maarif Vakfı Memur Alımı Başvurusu İçin Son gün: 21 Ocak 2018

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yayımlanan duyuruda 30 memur alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvurular için son günlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Türkiye Maarif Vakfı Memur Alımı Başvurusu İçin Son gün: 21 Ocak 2018

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yayımlanan duyuruda 30 memur alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvurular için son günlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

19 Ocak 2018 Cuma 19:30
Türkiye Maarif Vakfı Memur Alımı Başvurusu İçin Son gün: 21 Ocak 2018

Türkiye Maarif Vakfı tarafından geçtiğimiz gün bir personel alım ilanı yayımlanmıştı. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yayımlanan ilanda, merkez teşkilatı bünyesinde boşta bulunan uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 30 maarif vakfı uzman yardımcısı personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

 # T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

# Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

# Sicil kaydı temiz olması,

# Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# Üniversitelerin aşağıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

# ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ana dillerinden eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

# Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak şarttır.

Mezuniyet Şartı ve Kadro Dağılımı

SINAV 
KODU

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ / ALANI

KONTENJAN

A

Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler

5

Sosyoloji / Felsefe

3

İktisat / Maliye

2

İşletme

2

İletişim

1

İstatistik

1

Endüstri Mühendisliği

1

İnsan Kaynakları

1

B

Eğitim Programları ve Öğretim / 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

4

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji

3

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

2

Ölçme ve Değerlendirme

2

Özel Eğitim

1

C

Hukuk

2

TOPLAM

30

Başvuru Şekli

Maarif Vakfı personel alımına başvurular 21 Ocak 2018 Pazar saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların kariyer.turkiyemaarif.org adresi üzerinden aşağıdaki belgeleri elektronik ortama yükleyerek müracaat etmesi gerekmektedir.

İstenen Belgeler

# Diploma aslı veya fotokopisi
# Dil belgesi
# CV
# 1 vesikalık fotoğraf

Başvurular sadece interent üzerinden alınacaktır.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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