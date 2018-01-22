TBMM Memur Alımı Başvuruları Başladı-İşte Başvuru Şartları

Türkiye Büyük Millet Meclisi personel alımı için başvurular bugün alınmaya başladı.

TBMM Başkanlığı tarafından meclis resmi internet sayfası üzerinden geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak üzere meclise Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu açılacağı belirtildi. Açılacak bu kursa 60 stenografi kursiyeri seçilecek ve devam eden kurs sürecinde yapılacak sınav ve seçme aşamaları ile bu 60 kişi arasından 40 kişi alınacak.

Kimler Başvurabilir?

TBMM personel alımına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olması, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak), Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması ve 2017 yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

TBMM personel alımı başvuruları bugün (22 Ocak) itibariyle başladı. Adayların 5 Şubat tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresini ziyaret etmesi gerekmektedir. Adayların başvurularını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Posta yolu ile veya şahsen TBMM'ye yapılacak başvurular kabul edilmez.

Mesai gün ve saatleri içinde verilecek Stenografi kursu aşağıdaki 4 bölüm halinde uygulanacak.

1. Stenografi temel eğitimi,

2. Dakikada 120 hece hız eğitimi,

3. Dakikada 160 hece hız eğitimi,

4. Dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme.

Memur ve personel alım ilanları için;

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