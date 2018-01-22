Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TBMM Memur Alımı Başvuruları Başladı-İşte Başvuru Şartları

TBMM memur alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı. Peki TBMM memur alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

banner396

TBMM Memur Alımı Başvuruları Başladı-İşte Başvuru Şartları

TBMM memur alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı. Peki TBMM memur alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:47
TBMM Memur Alımı Başvuruları Başladı-İşte Başvuru Şartları

Türkiye Büyük Millet Meclisi personel alımı için başvurular bugün alınmaya başladı.

TBMM Başkanlığı tarafından meclis resmi internet sayfası üzerinden geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak üzere meclise Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu açılacağı belirtildi. Açılacak bu kursa 60 stenografi kursiyeri  seçilecek ve devam eden kurs sürecinde yapılacak sınav ve seçme aşamaları ile bu 60 kişi arasından 40 kişi alınacak. 

Kimler Başvurabilir?

TBMM personel alımına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olması, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak), Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması ve 2017 yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

TBMM personel alımı başvuruları bugün (22 Ocak) itibariyle başladı. Adayların 5 Şubat tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresini ziyaret etmesi gerekmektedir. Adayların başvurularını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Posta yolu ile veya şahsen TBMM'ye yapılacak başvurular kabul edilmez.

Mesai gün ve saatleri içinde verilecek Stenografi kursu aşağıdaki 4 bölüm halinde uygulanacak.

1. Stenografi temel eğitimi,
2. Dakikada 120 hece hız eğitimi,
3. Dakikada 160 hece hız eğitimi,
4. Dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme.

Memur ve personel alım ilanları için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Tbmm Personel AlımıTbmm Memur AlımıMemur Alımı 2018KPSSKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Maarif Vakfı Memur Alımı Başvurusu İçin Son gün: 21 Ocak 2018
Türkiye Maarif Vakfı Memur Alımı Başvurusu İçin Son gün: 21 Ocak 2018
Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Başlıyor
Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Başlıyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim