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Tarım Bakanlığı Memur Alım İlanı Yayımlandı (KPSS A Grubu)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru KSPS şartı nedir?

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Tarım Bakanlığı Memur Alım İlanı Yayımlandı (KPSS A Grubu)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru KSPS şartı nedir?

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:18
Tarım Bakanlığı Memur Alım İlanı Yayımlandı (KPSS A Grubu)

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından DPB'de bir memur alım ilanı yayımlandı.

GTHB tarafından 27 Aralık 2017 tarihli yayımlanan ilanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 5 adet müfetttiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. KPSS puanı ile alınacak başvurular için giriş sıanvı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

# Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

# 01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

# En az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Fakülteleri ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

# Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları.

# Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin  olarak son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM’nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları,

# Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları (yazılı ve sözlü sınavlar sonunda atanmaya hak kazananlardan, bu durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları heyet raporu ile belgelendirmeleri istenilecektir),

# Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Kadro Dağılımı

Başvuru

Başvuru yapacak adaylar aşağıdaki evrakları şahsen ya da posta yolu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) adresine 10-19 Pcak 2018 tarihleri arasında teslim edecekler. 

# Nüfus cüzdanı fotokopisi,
# Diploma veya bitirme belgesinin örneği,
# 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuç belgesinin örneği,
# Yabancı dil sınav sonuç belgesinin örneği,
# 6 adet vesikalık fotoğraf,
# Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu,
# CV,

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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