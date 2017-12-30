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Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı için başvurular sürüyor. 2018 MSB SSM memur alımı ile ilgili tüm detaylar.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı için başvurular sürüyor. 2018 MSB SSM memur alımı ile ilgili tüm detaylar.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:50
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Memur Alımı (KPSS A) Başvuruları İnternetten Yapılıyor

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı için başvurular sürüyor.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLİR?

SSM resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda kuruma İşletme- İktisat , Elektrik-Elektronik/Elektronik/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun 10 kişilik alım yapılacağı, bu alımlar için gerçekleştirilecek sınav başvurularının SSM resmi sitesinden yapılacağı belirtilmişti.  Başvuruda bulunacak adaylar öncelikle aşağıdaki başvuru sınav şartlarını gözden geçirmeliler.

Sınav Başvuru Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları, (01/01/1983 tarih ve sonraki doğumlular), ç) 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P (1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,

d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,

e) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunmaları veya askerlik çağına gelmişler ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları,

f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

SSM personel alımı için başvurular 12 Ocak 2018 tarihine kadar www.ssm.gov.tr adresi üzeirnden yapılacak. Posta ya da diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için gerekli belgeleri aşağıdaki başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz. SSM Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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