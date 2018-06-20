Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Maliye Bakanlığı 1935 Memur Alımı Yapacak-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Maliye Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 1935 adet memur alımı yapacağını duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlara alımlar KPSS puanı ile yapılacak. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

Maliye Bakanlığı 1935 Memur Alımı Yapacak-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Maliye Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 1935 adet memur alımı yapacağını duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlara alımlar KPSS puanı ile yapılacak. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir?

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
Maliye Bakanlığı 1935 Memur Alımı Yapacak-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Maliye Bakanlığı tarafından art arda ilanlar yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanlarda Maliye Bakanlığı 4 farklı kadroya KPSS puanı ile 1935 adet kamu personeli alımı yapacak 35 memur alımı için başvurular başlarken, diğer kadrolara başvurular halen başlamadı.

Yayımlanan ilanlarda Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 35 Avukat ve 1000 Gelir Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı ise 500 Vergi Müfettişi alımı alımı yapacak. Yayımlanan bu ilanlardan 35 Avukat alımı için başvurular önceki gün başladı. Diğer kadrolara başvurular ise henüz başlamadı.

1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1000 adet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular 3 Temmuz günü başlayacak. Hukuk, Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler mezunu adaylar arasından yapılacak alımın başvuruları internet üzerinden yapılacak. Farklı İllere yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

400 DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Maliye Bakanlığı bünyesine aşağıdaki bölüm mezunlarından 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Grup

Puan Türü

Fakülte/Bölüm

Atanacak

Yer

Kontenjan

Sayısı

1. Grup

KPSSP48

Hukuk,

Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

ANKARA

300

2. Grup

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

ANKARA

50

3. Grup

KPSSP12

İstatistik

ANKARA

50

Başvuruları 10 Temmuz günü başlayacak ilanın detayları için TIKLAYIN

500 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI

Maliye Bakanlığı hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olan adaylar arasından KPSS puanına göre Vergi Müfettişi alımı yapacak. Başvuruları 2 Temuz günü başlayacak olan ilanın detayları için TIKLAYIN

35 AVUKAT ALIMI

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde aşağıdaki kontenjanlara göre Avukat alımı yapıyor. 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KONTENJAN

TOPLAM

ANKARA

7

35

ANTALYA

1

BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)

1

HATAY

1

İSTANBUL

22

KOCAELİ

1

MERSİN

1

ŞANLIURFA

1

İlana başvurular önceki gün başladı. Alımın detaylarına gitmek için TIKLAYIN

MEMUR, PERSONEL VE İŞÇİ ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıMemur Alımı 2018Kamu Personel AlımıMaliye Bakanlığı Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Mayıs 2018 (Hizmetli, Şoför, S. Çalışmacı..)
200 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Mayıs 2018 (Hizmetli, Şoför, S. Çalışmacı..)
KPSS ile Kadrolu 20 Memur Alımı Başvurusu Sona Eriyor-İşte İnternet Başvuru Ekranı
KPSS ile Kadrolu 20 Memur Alımı Başvurusu Sona Eriyor-İşte İnternet Başvuru Ekranı
TEİAŞ Memur Alım İlanı DPB'de Yayımlandı-8 Şubat 2018
TEİAŞ Memur Alım İlanı DPB'de Yayımlandı-8 Şubat 2018

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim