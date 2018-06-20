Maliye Bakanlığı 1935 Memur Alımı Yapacak-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

Maliye Bakanlığı tarafından art arda ilanlar yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilanlarda Maliye Bakanlığı 4 farklı kadroya KPSS puanı ile 1935 adet kamu personeli alımı yapacak 35 memur alımı için başvurular başlarken, diğer kadrolara başvurular halen başlamadı.

Yayımlanan ilanlarda Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 35 Avukat ve 1000 Gelir Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı ise 500 Vergi Müfettişi alımı alımı yapacak. Yayımlanan bu ilanlardan 35 Avukat alımı için başvurular önceki gün başladı. Diğer kadrolara başvurular ise henüz başlamadı.

1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1000 adet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular 3 Temmuz günü başlayacak. Hukuk, Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler mezunu adaylar arasından yapılacak alımın başvuruları internet üzerinden yapılacak. Farklı İllere yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

400 DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Maliye Bakanlığı bünyesine aşağıdaki bölüm mezunlarından 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Atanacak Yer Kontenjan Sayısı 1. Grup KPSSP48 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri. ANKARA 300 2. Grup KPSSP3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği. ANKARA 50 3. Grup KPSSP12 İstatistik ANKARA 50

Başvuruları 10 Temmuz günü başlayacak ilanın detayları için TIKLAYIN

500 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI

Maliye Bakanlığı hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olan adaylar arasından KPSS puanına göre Vergi Müfettişi alımı yapacak. Başvuruları 2 Temuz günü başlayacak olan ilanın detayları için TIKLAYIN

35 AVUKAT ALIMI

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde aşağıdaki kontenjanlara göre Avukat alımı yapıyor.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KONTENJAN TOPLAM ANKARA 7 35 ANTALYA 1 BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL) 1 HATAY 1 İSTANBUL 22 KOCAELİ 1 MERSİN 1 ŞANLIURFA 1

İlana başvurular önceki gün başladı. Alımın detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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