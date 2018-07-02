İnternetten Başvuru Ekranı Açıldı: Maliye Bakanlığı 500 Yeni Memur Alımı Yapıyor

Malliye Bakanlığı 500 kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak Vergi Müfettiş Yardımcısı alımına başvuruların 2 Temmuz günü başlayacağına yer verildi.

2 Temmuz tarihinin gelmesi ile birlikte Maliye Bakanlığından beklenen açıklama geldi ve 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları başladı. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada Müfettiş Yardımcısı için başvuruları internet üzerinden 20 Temmuz tarihine kadar alacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini kullanabilirsiniz. İlk bağlantı adresinde başvuru ekranında yapacağınız işlemlere yer verildi. Diğer bağlantı adresi ise başvuru ekranına yönlendirildi.

Sınav başvurusuna ait doküman için tıklayınız.

Sınava başvurmak için tıklayınız.

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