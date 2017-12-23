Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İlan Yayımlandı: DİB KPSS 60 Puan Şartı ile 10 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde boşta bulunan 10 kadroya personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular hangi tarihlerde, nasıl yapılacak?

banner396

İlan Yayımlandı: DİB KPSS 60 Puan Şartı ile 10 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde boşta bulunan 10 kadroya personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvurular hangi tarihlerde, nasıl yapılacak?

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:23
İlan Yayımlandı: DİB KPSS 60 Puan Şartı ile 10 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda, DİB bünyesinde istihdam etmek üzere merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan ilanda en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu adaylar arasından toplamda 10 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

Kimler başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

# Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

# Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

# 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

# Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak. 

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte  Başkanlığın merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 25 Aralık günü başlayacak başvurular 8 Ocak 2018 günü sona erecek. 

# T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
# En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri
# 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
# Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

Yeni İlan Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığının en az lise mezunu adaylar arasından yakın zamanda çok sayıda personel alımı yapması bekleniyor. 

Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE ios uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


DİB'E Üst Düzey Atamalar Yapıldı-20 Aralık 2017 Resmi Gazete
DİB'E Üst Düzey Atamalar Yapıldı-20 Aralık 2017 Resmi Gazete
Bekir Bozdağ'dan Atama Bekleyenlere Müjde 'Bu Ay İçinde Diyanet Alım Yapacak'
Bekir Bozdağ'dan Atama Bekleyenlere Müjde 'Bu Ay İçinde Diyanet Alım Yapacak'
DİB İlk Etapta 6 Bin Personel Alımı İçin İlana Çıkacak
DİB İlk Etapta 6 Bin Personel Alımı İçin İlana Çıkacak
Son Güncelleme: 23.12.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
Ilahiyat Personel AlımıDiyanet İşleri Başkanlığı Personel AlımıDib Personel AlımıDiyanet Personel AlımıDpb IlanKPSSMemur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine Müsteşarlığı Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı-21 Aralık 2017
Hazine Müsteşarlığı Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı-21 Aralık 2017
BTK 71 Memur Alımı (KPSS-A) Yapacak ! Başvuru Şartları Açıklandı
BTK 71 Memur Alımı (KPSS-A) Yapacak ! Başvuru Şartları Açıklandı
Savunma Sanayii Memur Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (KPSS A Grubu)
Savunma Sanayii Memur Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (KPSS A Grubu)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim