İlan Yayımlandı: DİB KPSS 60 Puan Şartı ile 10 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda, DİB bünyesinde istihdam etmek üzere merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan ilanda en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu adaylar arasından toplamda 10 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

Kimler başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

# Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

# Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

# 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,

# Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak.

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Başkanlığın merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 25 Aralık günü başlayacak başvurular 8 Ocak 2018 günü sona erecek.

# T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

# En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri

# 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

# Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

Yeni İlan Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığının en az lise mezunu adaylar arasından yakın zamanda çok sayıda personel alımı yapması bekleniyor.

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