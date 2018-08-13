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İl il memur alımları! Hangi kuruma kaç personel alınıyor?

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan yüz binlerce memur adayının gözü kulağı memur alımlarına çevrilmiş durumda. Peki hangi şehirde hangi kamu kurumları KPSS ile kamu personeli, memur yada sözleşmeli personel alımları yapıyor? Üniversiteler, bankalar, devlet okulları, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, başkanlıklar ve diğer kamu kuruluşları...

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İl il memur alımları! Hangi kuruma kaç personel alınıyor?

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan yüz binlerce memur adayının gözü kulağı memur alımlarına çevrilmiş durumda. Peki hangi şehirde hangi kamu kurumları KPSS ile kamu personeli, memur yada sözleşmeli personel alımları yapıyor? Üniversiteler, bankalar, devlet okulları, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, başkanlıklar ve diğer kamu kuruluşları...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:36
İl il memur alımları! Hangi kuruma kaç personel alınıyor?

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan yüz binlerce memur adayının gözü kulağı memur alımlarına çevrilmiş durumda. Peki hangi şehirde hangi kamu kurumları KPSS ile kamu personeli, memur  yada sözleşmeli personel alımları yapıyor? Üniversiteler, bankalar, devlet okulları, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, başkanlıklar ve diğer kamu kuruluşları... 

KPSS'ye katılıp, ter döken memur adayları, KPSS sonuçlarının açıklanmasını beklerken, devlet kurumlarının kamu personeli, memur alımlarını merak etmeye başladı.  

Basın İlan Kurumu, devletin personel ve memur alımlarıyla ilgili tüm duyurularını ve ilanlarını tek bir web sitesi üzerinde. Artık vatandaşlar hangi ilde kaç memur alındığını, kaç kamu personeli ilanının yayımlandığını, bankalar, üniversiteler, okullar ve bakanlıkların anadolu teşkilatlarında, taşra teşkilatlarının sözleşmeli personel ihtiyacını tek tıkla tek web sitesi üzerinden öğrenebiliyorlar.

Basın ilan kurumunun 2018 memur ve sözleşmeli perosonel alımıyla ilgili ilanları sürekli güncelleniyor. Kaç ilan olduğu, ilanların sıralaması, şehir seçimi gibi filtreleme seçenekleriyle kullanıcılar memur alımıyla, kamu personeli alımıyla ilgili duyurulara ve ilanlara anında ulaşabiliyor. Özellikle üniversitelerin akademik ve diğer alanlardaki sözleşmeli personel ihtiyacı konusundaki ilanları göze çarpıyor. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan ve akademik personel, öğretim üyesi gibi personel ihtiyaçları için üniversitelerin yüzlerce sözleşmeli personel ilanı bulunuyor.. 

Aşağıdaki linke tıklayarak şehir şehir, il il memur, kamu personeli ve sözleşmeli personel alımlarını öğrenebilirsiniz.

İL İL MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Tek tek ilanları incelemek yerine KPSSCAFE'nin düzenli olarak takip ettiği memur alımları, kamu personel ilanlarından derlediği haberlerden anında haberdar olmak için İOS ve ANDROID uygulamalarımızı akıllı cep telefonlarınıza indirerek kullanabilirsiniz. APSTORE veya Play STORE arama bölümlerine KPSSCAFE yazıp, yükle butonuna basmanız yeterlidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 16:34
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il il memur alımları hangi kuruma kaç personel alınıyor
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