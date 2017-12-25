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Hazine Müsteşarlığı İki Pozisyona Memur Alımı Yapıyor-Başvurular Bugün Başladı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iki ayrı kadroya memur alımı yapıyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanlara başvurular bugün başladı. Peki ilana habgi bölüm mezunları başvurabilir? KPSS şartı nedir?

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Hazine Müsteşarlığı İki Pozisyona Memur Alımı Yapıyor-Başvurular Bugün Başladı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iki ayrı kadroya memur alımı yapıyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanlara başvurular bugün başladı. Peki ilana habgi bölüm mezunları başvurabilir? KPSS şartı nedir?

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:20
Hazine Müsteşarlığı İki Pozisyona Memur Alımı Yapıyor-Başvurular Bugün Başladı

Haizne Müsteşarlığı tarafından DPB'de geçtiğimiz gün iki adet ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvurular bugün başladı.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, yayımladığı ilanlarında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 4 Stajyer Hazine Kontrolörü ve merkez teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 16 Hazine Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.

Hazine Uzman Yardımcısı Alımı

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak 16 personelin mezuniyet şartı şu şekilde; İktisat 5 Maliye 3 Hukuk 2 Endüstri Mühendisliği 1 İnşaat Mühendisliği 1 Matematik 2 İstatistik 2.

KPSS Şartı

# İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

# Maliye alanı için KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),

# Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

# Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

# İnşaat Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için
sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

# Matematik alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir),

# İstatistik alanı için KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),

STAJYER ALIMI

Başvuru yapacak adayların ) en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olması ve KPSS'den en az 80 puan almış olması gerekmektedir. Öte yandan ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru

Hazine uzman yardımcısı pozisyonu için son başvuru tarihi: 5 Ocak

Stajyer alımı için son başvuru 10 Ocak

Başvurular Hazine Müsteşarlığı resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Memur alım ilanlarından anında haberdar olun:

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

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