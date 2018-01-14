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Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvurular için bekleyiş sona eriyor. Yapılan açıklamada başvuruların 15 Ocak'ta başlayacağı belirtildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir?

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Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvurular için bekleyiş sona eriyor. Yapılan açıklamada başvuruların 15 Ocak'ta başlayacağı belirtildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir?

14 Ocak 2018 Pazar 15:20
Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bir personel alım ilanı yayımlandı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanna ilanda Dışişleri Bakanlığı Aday Hukuk Müşaviri alımı için giriş sınavı yapılacağı açıklandı. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşacak giriş sınavı ile toplamda 10 memur alımı yapılacağı bildirildi. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de gözönünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 6. derece kadrolara yapılabilecektir.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak

# Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

# 2017 yılında yapılmış olan KPSS sınavındaki P4 veya P7 puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak,

# 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular Yarın Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı memur alımına başvurular 15 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacaktır. 31 Ocak 2018 tarihine kadar alınacak başvurular için adayların  https://sinav.mfa.gov.tr/ adresi üzerinden müracaatını elektronik ortamda ve e devlet şifreleri ile yapmaları gerekmektedir. Adaylar aşağıdaki evrakları da elektronik ortama yükleyeceklerdir.

# T.C. kimlik numarası,

# Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

# Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

# 2017 KPSS sonuç belgesi,

# YDS / e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

# Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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