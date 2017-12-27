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Az Önce Yayımlandı: Ulaştırma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Ulaştırma bakanlığı memur alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan 2 farklı ilanda toplamda 17 memur alımı yapılacağı bildirildi.

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Az Önce Yayımlandı: Ulaştırma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Ulaştırma bakanlığı memur alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan 2 farklı ilanda toplamda 17 memur alımı yapılacağı bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:02
Az Önce Yayımlandı: Ulaştırma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Son dakika ilanları Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımlandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı tarafndan DPB'de yayımlanan 2 ilanda Bakanlık 17 memur alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeler Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı pozisyonlarında istihdam edilecek.

Alınacak Personellerin Kadro Dağılımı

Ulaştırma ve Hanerleşme Uzman Yardımcısı Alımı Şartları

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıyor olması, ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olması, Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak, Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), ç- Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (A) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak şartları aranır.

Ulaştırma ve Hanerleşme Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Başvuru

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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