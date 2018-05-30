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200 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Mayıs 2018 (Hizmetli, Şoför, S. Çalışmacı..)

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 200 adet kamu personeli alımı yapıyor. Hizmetli, şoför, sosyal çalışmacı, avukat ve psikolog kadrolarına yapılan alım için başvurularda son günlere girildi.

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200 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Mayıs 2018 (Hizmetli, Şoför, S. Çalışmacı..)

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 200 adet kamu personeli alımı yapıyor. Hizmetli, şoför, sosyal çalışmacı, avukat ve psikolog kadrolarına yapılan alım için başvurularda son günlere girildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 18:33
200 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Mayıs 2018 (Hizmetli, Şoför, S. Çalışmacı..)

Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu için son saatler !

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplamda 200 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilana başvuru için son gün 30 Mayıs olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Avukat:

  • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. 

Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

  • İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Destek Personeli (Şoför):

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) 

Destek Personeli (Hizmetli):

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Psikolog:

  • Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı:

  • Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 30 Mayıs mesai bitimine kadar Adliyelere müracaatını yapması gerekmektedir.

  • Başvuru formu
  • Mezuniyet belgesi
  • KPSS sonuç belgesi
  • Güvenlik soruşturması formu 2 adet
  • CV
  • Ayrıca; Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği, Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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